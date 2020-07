Denunciaron por robo al hermano de Paulo Dybala

Durante el pasado miércoles 1 de julio, se dio a conocer un hecho delictivo que tuvo lugar en la localidad de Laguna Larga, dentro de la provincia de Córdoba. Lo que sucedió fue que un hombre denunció que, un grupo integrado por tres personas en estado de ebriedad, le robaron su automóvil y se lo devolvieron horas después. Uno de los implicados es el hermano del reconocido futbolista argentino, Paulo Dybala.

La víctima de este hecho se llama Walter Nievas, quien inmediatamente luego de que le devolvieran su vehículo, se dirigió a la comisaría más cercana para tratar de denunciar lo sucedido. Sin embargo, las autoridades presentes en dicho establecimiento no le tomaron la denuncia.

Este hecho se produjo el pasado domingo 28 de junio cuando Gustavo Dybala, junto con otras dos personas, se subieron al vehículo de Nievas y se lo llevaron por algunas horas. "Ese día fui a un bar en la zona de la terminal de aquí. Al salir me puse a buscar el auto y no estaba donde lo había dejado. Me desesperé y al rato vi que llegaba un grupo de personas en mi auto, frenaron bruscamente ante mi sorpresa, ya que no entendía lo que había pasado", le contó el dueño del vehículo a un medio local.

Nievas contó que quien manejaba su vehículo era Gustavo Dybala, que se encontraba acompañado por "otro muchacho que en el pueblo lo apodan Maicena y un tercero". Posteriormente, la víctima de este hecho expresó que Dybala venía en un estado de ebriedad absoluta "y no sé si tenía alguna otra sustancia".

Afortunadamente, el dueño de este automóvil en cuestión se contactó con un abogado y regresó el pasado lunes 29 de junio a la comisaría, donde en esta ocasión si le tomaron su denuncia. El afectado aclaró que lo que busca con esta denuncia es que verifiquen si estos tres sujetos cometieron algún delito con su vehículo.

Posteriormente, Nievas publicó una conversación que tuvo con Dybala, en donde el hombre se justificaba diciendo que no entendía porque lo denunciaba, si no rompieron nada y todo se trató de una "joda de borrachos". Este es el chat de WhatsApp en cuestión: