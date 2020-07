Una exótica guitarra, entre el botín que se llevaron de Blue Note

Este jueves, Juan Carlos Rubio, propietario de la casa de instrumentos musicales, Blue Note, contó detalles del robo que sufrió el local el pasado martes 30 de julio en horas de la madrugada.

El hombre, comentó que “cuando llegó el empleado que abre en la mañana, se encontró con las dos puertas de entrada rotas. Estaban violentadas con mucha fuerza porque una es un blindex y la otra una puerta de madera. Han entrado, han sonado las alarmas y se han llevado 5 instrumentos que es lo que han podido llevarse”, relató Rubio al móvil de Canal 13.

El comerciante, comentó que “es la primera vez que nos pasa. Es una zona bastante segura, pero nos pasó”.

En cuanto a los instrumentos robados, el dueño del local, detalló que se llevaron varias guitarras, entre ellas, una muy especial, y muy difícil de conseguir y vender en San Juan. Se trata de una Yamaha Silent SLG200 electroacústica. “Es rarísima, no tiene cuerpo, tiene dos aros, es muy rara. No debe haber más de 4 de estas guitarras en San Juan, que deben estar en manos de guitarristas conocidos que van a Cosquín. Es una guitarra con cuerdas de nylon, sin cuerpo, es una cosa muy rara, de viaje”, explicó el músico.

Yamaha Silent SLG200 electroacústica

“Son todos instrumentos caros porque, esta casa, está dedicada a la venta de instrumentos para músicos y hay muchos instrumentos de mucho valor. Pero dentro de todo es lo que pudieron llevarse y la alarma evitó que estén mucho tiempo, pero no deja de ser un problema”, sostuvo el propietario.

En total, los instrumentos robados son: Guitarra criolla marca Gracia Modelo H, Guitarra electroacústica marca Cort MR600F Nat, Guitarra electroacústica marca Fender FA235e, Guitarra eléctrica marca Kramer SC211, Guitarra electroclásica marca Yamaha Silent SLG200.

Rubio, comentó que en local hay cámaras de seguridad que están siendo analizadas por la policía, en busca de pistas que ayuden a dar con los delincuentes.

“Estas cosas pasan. No es de extrañarse. Esta no es una zona insegura, no tenemos problemas de inseguridad. Esta vez pasó. Esto de la pandemia silencia mucho la ciudad en la noche y parece que se animan a hacer cosas que antes no”, dijo el hombre.

El valor de los instrumentos robados del local, tienen un valor superior a los 300.000 pesos, informaron los dueños.