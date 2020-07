Le quemaron la casa a un enfermero que tuvo coronavirus

Un violento e indignante hecho salió a la luz durante el pasado domingo 19 de julio en la provincia de Neuquén, más precisamente en las inmediaciones del barrio Colonia Nueva Esperanza. Lo que sucedió fue que un grupo de vecinos, le incendió la casa a un enfermero que estuvo contagiado de coronavirus.

Se trata del enfermero Daniel Porro, quien denunció el pasado domingo que fue brutalmente golpeado por un grupo de vecinos, que además le incendiaron la casa. Este trabajador de la salud estuvo infectado con el virus COVID-19, pero actualmente ya se encuentra recuperado.

Porro manifestó que desde hace un tiempo, venía recibiendo una gran cantidad de amenazas por parte de uno de sus vecinos del barrio Colonia Nueva Esperanza, cuando tuvo que aislarse en su casa durante dos semanas al haber confirmado su contagio. "Me encuentro atravesando una situación de extrema violencia contra mi persona por haber tenido Covid-19”, declaró el damnificado a medios de comunicación locales.

Noticias Relacionadas Romina Malaspina y un infartarte conjunto pegado al cuerpo

Según el enfermero afectado, este vecino le dijo: “Andate porque sos un caso positivo y te vamos a quemar la casa, no queremos gente como vos acá en el barrio”. Este violento se hizo presente en la casa de Porro el pasado jueves 16 de julio, para invitarlo a pelear en la vía pública. El enfermero accedió, salió a la vereda y terminó siendo brutalmente golpeado por varias personas, que casi lo dejan inconsciente.

Noticias Relacionadas Datos preocupantes cerca de San Juan por el coronavirus

"Me golpearon por todos lados entre varias personas, y todavía no me recupero. Perdí el conocimiento y quedé en el hospital", contó la víctima de este hecho, quien brindará una conferencia de prensa este lunes 20 de julio a las 10:30, en el monumento a San Martín ubicado en la capital de Neuquén, para contar lo sucedido.