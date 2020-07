Malnacido abusó a su sobrinito de seis años

Un lamentable e indignante hecho salió a la luz durante el pasado domingo 19 de julio en la provincia de Buenos Aires, más precisamente en la ciudad de La Plata. Lo que sucedió fue que un menor de edad de seis años, fue abusado sexualmente por su tío.

Noticias Relacionadas Se hizo millonario en cuarentena al ganarse el Quini 6

Tristemente, un menor de edad de apenas seis años, fue abusado sexualmente por su propio tío. El propio niño le manifestó a su madre la situación que había vivido, por lo que esta mujer no dudó en ir a realizar una denuncia en contra de este malnacido.

El pequeño contó que este depravado lo invitó a mirar dibujo animados a su casa, para aprovecharse de él y terminar violándolo. La madre del niño se vio totalmente sorprendida, ya que cuando este nene confesó el hecho, su hermana de 14 años de edad contó que ella había sufrido una situación similar.

Noticias Relacionadas Le quemaron la casa a un enfermero que tuvo coronavirus

La adolescente fue abusada sexualmente por esta persona cuando tenía 8 años de edad. La niña recibía constantes amenazas por parte del abusador, para que no le contara a nadie y no lo denunciara. Afortunadamente este hombre, de quien no trascendió la identidad, fue detenido y será indagado por la Fiscalía 6 de La Plata, por el cargo de abuso sexual en perjuicio de sus dos sobrinos menores de edad.