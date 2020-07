Impactante video de un niño defendiendo a su madre en un robo

Un desesperante video comenzó a circular por las redes sociales durante el pasado martes 21 de julio. En esta filmación, obtenida de una cámara de seguridad, se aprecia como un niño de cinco años de edad trató de defender a su madre, mientras un ladrón trataba de robarle sus pertenencias.

Esta situación se produjo en el barrio Parque Vélez Sarsfield, dentro de la ciudad de Córdoba. En la grabación, se puede ver como un maleante trataba de sustraerle sus pertenencias a una mujer, que se encontraba en el frente de la vivienda de una vecina. Unos segundos después, sucedió algo inesperado.

En un momento dado un niño de cinco años de edad, que es hijo de la víctima del robo, corrió a ayudar a su madre y comenzó a propinarle golpes de puño en la espalda al maleante. El caco ni se inmutó y continuó agrediendo a la mujer que se encontraba en la vereda de la casa de una vecina.

Posteriormente, la mujer que fue víctima de este robo accedió a darle una entrevista al medio Cadena 3, en donde declaró lo siguiente: "Fue en la puerta de la casa de una vecina, yo vivo a 50 metros. Fue tan rápido que no lo vi venir. 'Me dijo dame el celular o te pego un tiro', atiné a ver que no tenía arma y empecé a gritar, y cuando vi el video, no podía creer que mi hijo hizo lo que hizo".

Después, la joven agregó: "Le dije que no haga más eso, que pida auxilio y me dijo: ‘yo te fui a defender’. Viendo el video, él se siente como un héroe, orgulloso, y yo trato de no festejar eso porque no es normal ni común”.