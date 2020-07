Los desgarradores gritos de auxilio de una familia en un incendio

View this post on Instagram

INCENDIO EN UN EDIFICIO: El hecho ocurriu00f3 en un edificio de Ramos Meju00eda, en el partido de La Matanza. Se trata de un edificio de 5 pisos. Una mujer, su hija de 11 au00f1os y un hombre lamentablemente fallecieron. u2022Noticia en desarrollou2022