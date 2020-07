Se estrelló contra un árbol y falleció en el acto

Un trágico siniestro vial se produjo durante la mañana de esta segunda jornada laboral de la semana en Santa Fe, más precisamente en la ciudad de Rosario. Lo que sucedió fue que un hombre perdió el control de su vehículo y terminó estrellándose fuertemente contra un árbol. Lamentablemente el conductor falleció.

Este grave accidente vial se produjo durante las primeras horas de este día martes, en la Avenida Carrasco, más precisamente frente a la cancha de Rosario Central, dentro del barrio de Arroyito. En este lugar, un hombre estrelló su automóvil contra un árbol que había en la zona.

Este sujeto de 30 años de edad, que no fue identificado por las autoridades de aquella provincia, no viajaba con el cinturón de seguridad colocado. Ante este escenario, si bien los airbags del vehículo funcionaron correctamente, no fueron suficientes para absorber totalmente el golpe.

Debido a este grave accidente protagonizado por un automóvil modelo Honda Fit, el transito se encuentra totalmente cortado en Avellaneda y Génova.