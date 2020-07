'Motochorros' arrastraron a una jubilada para robarle la cartera

View this post on Instagram

VIOLENTO ROBO EN LA PLATA: Delincuente robu00f3 y empuju00f3 a una mujer en 71 entre 8 y 9. La victima, debiu00f3 ser hospitalizada despuu00e9s de recibir un empuju00f3n de parte de un delincuente que la sorprendiu00f3. El violento robo quedu00f3 registrado por una cu00e1mara de seguridad - Creditos:El dia