El aberrante pasado de un ex convicto denunciado por violento

Por la tarde del miércoles, un sujeto fue detenido en Chimbas, tras ser denunciado por su pareja por una situación de violencia de género. Según informaron desde el Ministerio Público Fiscal, el hombre, fue identificado como Gonzalo Darío Ferreyra, quien amenazó y agredió a su pareja a punta de cuchillo en medio de un cumpleaños familiar y luego fue detenido.

Sin embargo, el hombre, cuenta con un aberrante pasado que dio a conocer Canal 13, el 18 de septiembre del 2019. En esa ocasión, Ferreyara, denunció que fue violado por un temible criminal sanjuanino en el Servicio Penitenciario, donde estuvo preso por dos causas de robo.

Ferreyra, denuncio que Claudio Gil, uno de los asesinos más sanguinarios de San Juan, abusó sexualmente de él cuando compartieron la celda 11 del sector 4 del Penal de Chimbas. "La cola fue lo de menos, peor era cuando me obligaba a hacer lo de abajo", relató conmocionado Gonzalo a las cámaras de Canal 13.

El hombre, denunció penalmente los abusos de Gil, quien está purgando varias condenas en el Penal de Chimbas. La primera fue de 11 años por asesinar en La Rioja, la segunda fue su madre a quien le prendió fuego y además tiene una causa por el brutal homicidio del chef Carlos Echegaray. Sus víctimas, en su mayoría, eran homosexuales a los que Gil captaba en su trabajo como taxiboy.

Ferreyra fue, por cinco meses, compañero de celda del homicida y vivió un infierno. "Me decía que si no le entregaba la cola me iba a cagar matando. Me pedía cigarros, comida, todo que le hiciera uno, que le hiciera lo otro", relató Ferreyra.

"Era un infierno mi vida, él me tenía muy atormentado. Una vez me levanté, puse agua para tomar el mate y me tiró un vaso de agua caliente en la espalda, ahí se dieron cuenta todos y ese día casi lo matan", aseguró el ex convicto.

Tras su aberrante pasado, por la tarde del miércoles, Ferreyra, le reclamó a su pareja, unos 1700 pesos que le había dado cuando regresó de trabajar para comprar alcohol y segur bebiendo junto a sus familiares. La mujer, se negó a entregarle el dinero, lo que ofuscó al sujeto, indicaron las fuentes.

Imágenes del operativo para detener a Ferreyra

Producto del ataque, el sujeto, le provocó un corte en la mano izquierda a la víctima, quien fue auxiliada por una de sus sobrinas, que logró quitarle el cuchillo a Ferreyra. Inmediatamente después, la mujer, llamó al 911 y el sujeto se dio a la fuga. Sin embargo, la policía logró ubicarlo cerca de la zona del hecho y lo detuvo, informaron las autoridades. El hombre, quedó a disposición de Flagrancia por el delito de “lesiones leves agravadas por el vínculo cometidas en contexto de violencia intrafamiliar y de género (arts. 89/92 en función del art. 80 incisos 1 y 11 del C.P y Ley Provincial 989-E).