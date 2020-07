Estamparon contra el suelo a una jubilada para robarle

View this post on Instagram

DELINCUENTES ROBARON Y EMPUJARON A UNA MUJER. A la mujer de 79 au00f1os la tiraron al piso y le provocaron lesiones. El hecho ocurriu00f3 este jueves en avenida Libertador y Montevideo, barrio de Recoleta. Los delincuentes le arrebataron la cartera y la tiraron al piso. La vu00edctima fue trasladada por el SAME al hospital con traumatismo de craneo. Un efectivo de la Policu00eda de la Ciudad que se encontraba en cercanu00edas detuvo a uno de ellos. Luego fueron detenidos los demu00e1s cu00f3mplices, dos hombres y una mujer.