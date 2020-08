Asaltaron a una jubilada, la golpearon y le incendiaron la casa

Un hecho lamentable se produjo en horas de la noche del pasado sábado 8 de agosto en Buenos Aires, más precisamente en la localidad de Ezpeleta. Lo que sucedió fue que un grupo de delincuentes asaltó a una anciana de 71 años de edad, la golpeó salvajemente y luego le incendió la casa.

Según lo que aseguró el medio "El Progreso" todo se produjo durante la noche del pasado sábado, en una vivienda ubicada en calle Bogotá casi esquina Ecuador, dentro de la localidad bonaerense de Ezpeleta, cuando un grupo de malvivientes logró colarse en esta casa donde vive una jubilada en soledad.

Estos cacos redujeron a la mujer y la golpearon salvajemente, para posteriormente comenzar a robarse distintos objetos de valor del interior de este domicilio. No contentos con haber concretado el asalto, estos malnacidos provocaron un incendio dentro del inmueble, instantes antes de salir corriendo del lugar dejando a la mujer malherida en el suelo, para que muera calcinada.

Afortunadamente un grupo de jóvenes que viven en la zona se percataron de la propagación de la llamas y pudieron rescatar a víctima de este hecho, quien fue internada en el Hospital Iriarte en un delicado estado de salud. Horas después de que todo sucediera, la hija de esta anciana le concedió una entrevista a un medio local.

En esta comunicación la joven declaró lo siguiente: “No sabemos qué pasó porque mi mamá estaba sola. Los peritos están tratando de averiguar. Pedimos justicia y saber qué es lo que pasó. No fue un accidente, le robaron, le pagaron y está grave. Alguien tuvo acceso a la casa porque no están forzadas las puertas ni las ventanas. Pedimos testigos porque en esa cuadra no hay cámaras. La vida de mi mamá está en peligro”.