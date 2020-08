'El que avisa no traiciona', le robaron varias veces y juró justicia por mano propia

Karina Palacio, reconocida referente del aerobic en San Juan, fue asaltada por décimo séptima vez y estalló con bronca en las redes sociales. Según denunció, sufrió el ilícito en su vivienda y se llevaron una medicación de importancia para su madre.

'HASTA CUANDO PUt*, LACRAS INMUNDAS, NO TIENEN PIEDAD DE NADA NI DE NADIE, HASTA AL POLICIA QUE ESTABA CUSTODIANDO LO QUISIERON ROBAR, YA NO LES CALIENTA NADA....', señaló Palacio en su cuenta de Facebook.

'AHORA A MI TAMPOCO ME IMPORTA NADA, ENCIMA SE QUIEN ES COMO TODOS, LOS QUE ME ROBARON ESTA VEZ, EL HDP DE "EL FIOLO", PERO EL GRAN QLDO ESTUVO HACE UNA SEMANA PRESO, PERO COMO PARA LA JUSTICIA SON PEQUEÑOS INCIDENTES, LOS LARGAN', apuntó.

En este sentido, la instructora de aerobic y panelista de algunos programas sanjuaninos, acusó un trato desigual en relación a la persona que le robó. 'AHORA VOS DEBES PATENTE, SEGURO O TE REUNIS CON MAS DE 12 PERSONAS, TE DETIENEN Y PAGAS MULTA. LAS MUGRES ESTAS NO, SALEN COMO SI LOS CONDECORARAN COMO MEJORES CHORROS', señaló.

Por otro lado, hizo hincapié en la medicación que le sustrajeron. 'NECESITO LA MEDICACION, CARÍSIMA QUE SE LLEVARON POR QUE ES DE MI MADRE, LA REPUT* QUE TE PARIO, TAN MISERABLE PODES SER. DAÑO, DAÑO', dijo.

'YO ME VOY ARMAR Y CDO VEA UNO CERCA NO ME CALIENTA , LOS DEJARE RENGOS O CIEGOS..SI TOTAL CREO QUE ME SOLTARAN COMO A ELLOS Y SINO NO ME CALIENTA ESTAR PRESA POR HACER JUSTICIA, NO ESPERO MAS....EL QUE AVISA NO TRAICIONA', sentenció.