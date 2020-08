Estremecedor video de un ladrón siendo pateado en el piso

View this post on Instagram

ROBu00d3 Y LO DETUVIERON: El hecho ocurriu00f3 en la tarde de ayer durante la manifestaciu00f3n de ciudadanos autoconvocados en el centro porteu00f1o. El robo quedu00f3 registrado por el canal de noticias Cru00f3nica TV en donde se ve como el delincuente roba dos carteras y escapa, segundos despuu00e9s una gran cantidad de personas logru00f3 detenerlo en la Terminal de combis Obelisco. Luego de la llegada de la Policu00eda, los manifestantes intentaron linchar al delincuente por lo que llegaron unidades motorizadas de la Policu00eda de la Ciudad para controlar la situaciu00f3n.