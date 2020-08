Se llevaron casi $360.000 de una peluquería en pleno centro

Delincuentes desvalijaron una peluquería ubicada en avenida Mendoza 555 norte en Capital y se alzaron con un botín estimado en casi 360.000 pesos. Miguel Velázquez, propietario de Rustico Barbería, contó a Canal 13 detalles del hecho.

El peluquero relató que los delincuentes se llevaron ocho máquinas de cortar el pelo valuadas en aproximadamente 20.000 pesos cada una. Además, sustrajeron gran cantidad de ropa que tenían a la venta en el negocio por un precio estimado de 200.000 pesos. También se llevaron cerca de 5.000 pesos en efectivo comentó el propietario.

Velázquez dijo que los delincuentes ingresaron por la ventana del baño que da al garaje de un consorcio colindante con la peluquería. Por allí, los ladrones sustrajeron las herramientas de trabajo y los productos pero antes se habrían tomado el trabajo de mover las cámaras de seguridad del vecino para evitar ser captados por las mismas.

Las máquinas sustraídas están valuadas en casi 20.000 pesos

El barbero cree que el robo ocurrió por la madrugada del lunes y que los delincuentes no estuvieron más de 10 minutos en el interior del local. Cuando llegó a abrir este martes se encontró con la triste escena de su negocio desvalijado.

Noticias Relacionadas El joven talento del Barrio La Estación que sueña con llenar un Luna Park

El damnificado comentó que, al parecer, los delincuentes intentaron abrir las persianas para poder llevarse otros objetos de mayor porte como televisores, heladeras y hasta los sillones. Para ello, rociaron con ácido un candado pero no lograron abrirlo por lo que desistieron y huyeron con las herramientas.

El barbero dijo que el local no cuenta con cámaras de seguridad pero un vecino del lugar sí. Sin embargo no hay registros del hecho ya que los ladrones golpearon las cámaras y las apuntaron hacia arriba para que quedar registrados. La denuncia ya fue radicada en la Central de Policías pero dijo que todavía no fueron a realizar las pericias en el local.

Velázquez contó que hace tres años que la peluquería funciona en el lugar y es la primera vez que sufren un robo. ‘Hace poco que empecé a vender ropa. Después de la pandemia estaba flojo y busqué la forma para añadir algo para solventar un poco la caída’, comentó.

Según contó la víctima, las maquinas sustraídas están marcadas por lo que sería fácil reconocerlas. ‘Han dejado sin trabajo a cinco personas que tienen familia. Ahora tengo que salir a vender cosas, usar unos ahorras y endeudarme con las tarjetas para poder recuperar las máquinas y seguir trabajando’.

‘Nos han matado. Veníamos saliendo del tema de la pandemia y este es otro golpe durísimo’, dijo Miguel Velázquez a Canal 13.

A través de las redes sociales del local informaron acerca del hecho y pidieron colaboración para dar con los instrumentos robados. También pidieron no comprar los elementos si creen que son de dudosa procedencia.