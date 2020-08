El crudo relato de una vecina del incendio fatal en Rawson

Este miércoles, pasadas las 6 de la mañana, Teresa salió a pasear a sus perros en el interior del Barrio Residencial Rawson. Notó el sonido de sirenas pero no fue algo que le llamó la atención hasta que una nena se le acercó a pedir ayuda. 'Se ha incendiado mi casa, mi papá y mi abuelito están adentro', expresó la menor ante la vecina. Fue ahí cuando se dio cuenta que las sirenas eran de Bomberos que arribaban a media cuadra de su casa.

'Ella había logrado salir del departamento de atrás de la casa principal con su abuela. Cuando me enteré lo que había pasado (la muerte de dos hombre) no le pude decir, ella me decía que su papá y su abuelito estaban adentro', relató Teresa ante Canal 13. La mujer detalló que la familia Navas reside hace al menos 20 años en dicho barrio y que el hombre, Germán Rodolfo, había sido funcionario de la Municipalidad de Rawson.

La mujer describió que la nena también había logrado salir con su perrita y que los vecinos creían que el incendio era en la vivienda de al lado de la familia Navas, la cual está abandonada. 'La niña no sabía lo que había pasado hasta que nos informaron que se había incendiado un auto pero no sabíamos si era cierto. Ella, dentro de su inocencia, estaba tranquila. Yo le llamé a la madre para avisarle que le nena estaba bien', agregó.

Por último, Teresa recordó que la familia Navas tuvo una remisera en la zona, con lo cual eran muy conocidos y la trágica noticia generó gran conmoción en el barrio e inmediaciones. 'Rubén (44) era separado, yo le cuidaba los niños. Incluso cuando vino la nena me asusté por el otro hijo más chico pero cuando llamé a la madre me dijo que él estaba con ella', se explayó la vecina ante Canal 13.