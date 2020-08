Justicia por mano propia: se expresaron en las redes por el joven apuñalado

Familiares y amigos de Braian Chávez, el joven que falleció en la madrugada de este domingo, lamentaron el deceso en las redes y, algunos, prometieron justicia por mano propia . El joven de 21 años perdió la vida luego de ser apuñalado en una presunta gresca en el barrio Marquesado 3.

'No caigo primo lpm', 'aún no puedo creerlo, no entiendo porque te paso esto a vos hno..Cuanto te voy a extrañar amigo mio', y 'Jil culiau te llevaste a un amigo a hora agarrarte la que se te viene', son parte de las reacciones que se generó en el entorno del joven.

De hecho, una gran cantidad de personas llegaron hasta la vivienda del autor del ataque y comenzaron un incendio, situación en la que tuvo que intervenir personal policial.

Braian Chávez se mostraba frecuentemente con la camiseta del Club Atlético Marquesado, del cual era fanático. Si bien aún se investigan las causa del hecho, efectivos policiales creern que el contexto de la gresca fue en el marco de los festejos de los 80 años de la entidad, lo que habría generado en principio algunas reuniones sociales.