La historia detrás del 'trapito' que quebró la confianza de toda una clínica

Damián Leal (24) quedó detenido este viernes luego de protagonizar un importante siniestro vial en avenida Libertador, casi esquina Pueyrredón, en Capital. El hecho trascendió no solo por el impacto, sino porque salió a la luz que el vehículo había sido sustraído. Peor aún, con el hecho el trapito quebró el fino hilo de confianza que mantenía con empleados de la Clínica El Castaño, quienes aseguran que 'fue un puñal por la espalda'.

Es que, según comentaron algunos trabajadores de la institución sanitaria a Canal 13, el joven apareció hace algunos meses atrás en la cuadra. Sin mediar presentación, dispuso de un espacio para cuidar y lavar autos. Leal no parecía tener un buen pasar económico y eso despertó cierta disposición y solidaridad entre los empleados.

'Nosotros a veces juntábamos ropa para darle, o comida. Cuando hacía mucho frío, juntábamos algunos abrigos y se los donábamos porque sabíamos que el trabajo en la calle es duro', señaló un trabajador de la clínica.

Así pasaron algunos meses y la colaboración se hizo costumbre. Pero vino el primer encontronazo. 'Habían algunas actitudes que no cerraban. Vino la Policía y lo corrió de la puerta porque no podía realizar su actividad, porque estábamos en cuarentena. Fue y se puso en calle Patricias Sanjuaninas, entre Libertador y Laprida. Pero seguía viniendo y pasando a la clínica como si nada. Pasaba al baño, a sacar agua. Desde la Dirección le prohibieron la entrada, fue cuando tuvo problemas con un médico y hasta donde sabemos le rajó una rueda a su auto', dijo una enfermera.

El rumor de su responsabilidad ya corría dentro de la clínica, pero era solo un rumor y, en la balanza, las ganas de colaborar con un mal pasar pesaban más.

'Después de eso, no hubo más nada hasta un momento que, no sabemos por qué, empezaron a aparecer rayones en algunos autos de esta cuadra, que no es la misma que cuida él', dijeron. Las sospechas ya estaban, pero seguían siendo rumores. Los empleados apostaron a la confianza.

Sin embargo, este viernes lo que venían cuidando se rompió. 'Como siempre hice, llegué y le dejé el auto estacionado para que me lo lavara. No pasó media hora que me entero que mi auto estaba chocado tres cuadras más allá. No entendí qué pasó. Al llegar veo que ni siquiera lo había lavado. Me entero que lo conducía con otra persona que se dio a la fuga y que ni siquiera frenó al momento de chocar', señaló el damnificado.

Allí, explotó la olla. 'Empezaron a cerrar algunas cosas, me entero que desde la panadería de esta cuadra lo denunciaron por entrar como por su casa al local, me entero que había sido él el de los rayones, me entero que cuando chocó ni siquiera pidió disculpas sino que empezó a mentir de que el auto era de su tío, después dijo de su padre, después de su patrón. Acabo de ser padre, tengo un bebé de 21 días y literalmente me ha dejado a pie', continuó el propietario del vehículo.

Damián Leal se encuentra detenido en la Comisaría 5ta de Santa Lucía tras el siniestro. Fue puesto a disposición del Fuero de Flagrancia.

'Nos duele que fuera él, que fuera de esta forma, no lo queremos ver más acá. Si aparece, aunque no haga nada, llamamos a la Policía', sentenció, mientras que el resto asentía con la cabeza.