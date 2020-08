Aislamiento de terror por un violento ‘suelto’ en Caucete

Una mamá y su hija vivieron un verdadero calvario por la violencia de un hombre. Se trata de la ex pareja de la mujer, un reo que gozaba de salidas transitorias del Penal de Chimbas. El sujeto fue identificado como Cristian Abel Flores quien llegó al domicilio de su ex para ver a sus hijos el martes 18 de agosto.

A raíz del brote epidémico de Covid-19, Flores decidió quedarse en el domicilio de su ex pareja y no volvió al Servicio Penitenciario. Sin embargo, esta decisión no fue consentida por la mujer, informaron desde el Ministerio Público Fiscal.

Esto provocó varios días de discusiones y amenazas entre el sujeto a su ex. Pero este jueves terminó de la peor manera. En medio de uno de los habituales altercados entre Flores y su ex pareja, la agredió físicamente. Según detallaron en el informe de Flagrancia, el sujeto la tomó del cuello provocándole fuertes dolores y falta de aire.

Una mujer y sus hijos vivieron un violento calvario en esta vivienda de Caucete

Luego la amenazó diciéndole: ‘si no sos mía, no serás de nadie’, de acuerdo al relato de la mujer a la policía. En ese entonces, el hombre le sustrajo de un bolso a la mujer entre 4000 y 5000 pesos de un plan social que recientemente había cobrado.

Ante las agresiones y los gritos del momento, la hija de ambos, una niña de 12 años, se levantó de su cama y corrió en ayuda de su madre. La menor se interpuso entre su mamá y su papá pero este la empujó y la tiró al piso. La agresión provocó un fuerte golpe en el hombro de la nena, indicaron las autoridades.

Luego del violento calvario, la mujer decidió tomar a sus hijos, la menor de 12 años y un bebé de 3 y se fue del domicilio. Fue entonces cuando Flores arremetió con una nueva amenaza contra la mujer. ‘Te voy a cortar la cara si me denuncias. Te juro que te busco y te mato’ le dijo.

Inmediatamente, la damnificada huyó hacia la Comisaría 9ª donde denunció el infierno que estaba viviendo en su casa. Rápidamente, el personal policial se dirigió a la vivienda de la víctima y sorprendieron a Cristian Ariel Flores en el interior del domicilio.

Luego de ser agredida, la mujer huyó del domicilio y denunció a su ex

Los uniformados entraron al lugar y lograron detener al violento agresor. Allí realizaron una requisa al aprehendido y encontraron 5230 pesos compuestos en su gran mayoría por billetes de 200 pesos, coincidentes con el dinero sustraído a su ex pareja.

Cristina Ariel Flores quedó a disposición de la justicia de Flagrancia por el delito de lesiones leves (dos hechos) agravadas por el vínculo. Amenazas cometidas en contexto de Violencia de Género e Intrafamiliar. Hurto Simple y Desobediencia a una Orden Judicial. Todo bajo las reglas del Concurso Real (Art. 89°/92°, 149° Bis., 162°, 239° y 55° del Código Penal y Ley 989 -E- ), indicaron las fuentes.

Cabe destacar que Flores cuenta con un largo historial delictivo. Desde el pasado 15 de agosto del 2019 gozaba de salidas transitorias luego de ser condenado por el delito de Robo simple en enero del 2018.

ANTECEDENTES DE CRISTIAN ABEL FLORES

