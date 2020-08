Le quemaron la camioneta a un bombero porque creían que tenía Covid-19

Durante el pasado domingo 2 de julio, se conoció un indignante episodio que se produjo en la provincia de Córdoba, más precisamente en la localidad de Villa Santa Cruz. Lo que sucedió fue que un grupo de personas le incendió la camioneta a un bombero que era un caso sospechoso de coronavirus.

Todo comenzó cuando un bombero voluntario, llamado Emanuel Gilabert, realizó un posteo en su cuenta de Facebook en el que contaba la lamentable situación que estaba viviendo. En esta publicación, el damnificado expresaba que alrededor de las 7:00 un grupo de personas le quemó su camioneta.

"A las 7 AM aproximadamente unos hdp me quemaron mi camioneta ???? Esta es la sociedad que tenemos ??? Hijos de puta yo no tengo covid!!!! Y aunque lo tuviese ??? Alguien se merece esto ???", expresó en su posteo Gilabert. Se trata de una camioneta modelo Ford F-100, que el hombre utilizaba para hacer "fletes".

Toda esta situación se produjo luego de que el bombero voluntario tuviera que pasar algunos días aislado en el interior de su vivienda, ya que tuvo contacto estrecho con un caso sospechoso de coronavirus. Sin embargo, el resultado del test de Gilabert arrojó un resultado negativo.