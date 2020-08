Se hicieron cortar el pelo y asaltaron al peluquero

Un hecho indignante se produjo en horas de la tarde del pasado sábado 1 de agosto en Buenos Aires, más precisamente en el partido de Vicente López. Lo que sucedió fue que dos delincuentes acudieron a una peluquería para que les corten el pelo y, luego de que les brindaron este servicio, procedieron a asaltar el comercio.

El hecho tuvo lugar dentro de una peluquería ubicada en la localidad de Olivos, dentro del partido de Vicente López, a la tarde del pasado sábado. A este establecimiento ingresaron dos delincuentes, uno de ellos menor de edad, para que un estilista les cortara el pelo a ambos.

Luego de que un peluquero les brindara sus servicios, el menor de edad le entregó un arma de fuego al otro cliente, quien comenzó a amenazar al trabajador para que le entregara la recaudación. Posteriormente, según lo que contó en algunos medios de comunicación el dueño del establecimiento, el peluquero se resistió al robo y no se llevaron el dinero, pero si lo golpearon brutalmente.

"Le pegaron con la culata de la pistola y el nene le daba patadas. Lo peor es que, con todas las restricciones, uno no trabaja tanto, no me iban a sacar mucho", manifestó el propietario, identificado como Leandro Casado. Posteriormente, este hombre expresó que "el arma la tiene el pibe, porque, si los agarran en la calle, es menor".