Denunció que le quemaron la verdulería 'por envidia'

Una vecina del barrio SUTIAGYF en el departamento Rawson denunció que vecinos le quemaron su verdulería 'por envidia'. Ante las cámaras de Canal 13, Viviana relató que el hecho ocurrió durante la madrugada del lunes pero que recién se enteró en la mañana.

'El lunes me levanté para ir a comprar las cosas de la comida y me encuentro con la verdulería incendiada. Vendimos el auto y todo con mi marido para poder poner el negocio. Yo pago bastante de alquier, tengo tres chicos menores de edad y no cobro nada aparte de mi trabajo. Esta verdulería me daba para la comida y el alquiler. ' comentó.

La mujer cree que fueron sus propios vecinos quienes cometieron de forma intencional el siniestro que provocó perdidas totales en su negocio. 'Los vecinos no vieron nada, no saben nada, no me fueron a avisar nada. Yo pregunté quién había sido y nadie sabe nada. Los vecinos se cubren entre ellos, pero son ellos. Los han visto y me han dicho que eran ellos', denunció la mujer.

'Ahora no tengo ayuda de nadie y estoy sin plata. Tengo tres hijos y no tengo plata. Estoy desesperada. Tenía mucha plata invertida acá', sostuvo.

Los restos del negocio tras el incendio

Viviana dijo a este medio que cuando se levantó ya estaba todo prendido fuego. 'Ni se si vienieron los bomberos y la policía. Nadie me aviso nada', aseguró.

La sospecha de la mujer sobre la intencionalidad de los hechos radica en que algunos vecinos decían que en local se hacían juntadas. Sin embargo, dijo que 'este era un lugar de trabajo. Yo vendía hasta pollo los fines de semana. Hasta la misma Policía de la 25° venían a comprar al parripollo'.

'Han sido los vecinos de la misma envidia porque no te pueden ver progresar ni nada', sentenció.

Viviana dijo a Canal 13 que por la pandemia no estaba abierto el local durante los últimos días. Sin embargo, insistió en que los mismos vecinos del lugar fueron los responsables del hecho. 'Se cubren entre ellos. Dicen que nadie fue', indicó. Barrio SUTIAGYF, Rawson

La comerciante dijo que adentro de la verduleria estaba toda la mercadería. 'Por ahí hacía bolsas y salía a vender en la calle. Me la rebuscaba para que mis hijos tengan un plato de comida. Yo pago 8 mil pesos de alquiler y más la luz y los impuestos no se puede. No se puede ni vivir así', aseguró.

Viviana dijo a Canal 13 que había realizado la denuncia en la Comisaría 25° del departamento Rawson. Sin embargo, este medio consultó en la seccional mencionada y el oficial de guardia dijo que no estaba hecha la exposición.