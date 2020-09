Entre tiros y piedrazos intentaron adueñarse de otro terreno

Un nuevo intento de toma de terrenos se produjo durante las últimas horas del pasado miércoles 9 de septiembre. En esta ocasión se produjo en la provincia de Buenos Aires, más precisamente en el partido de Tigre. Se trata de un grupo de vecinos que se enfrentó a la Policía para tratar de adueñarse de un descampado.

Esta vez el intento de usurpación se produjo en la ciudad de Don Torcuato, en un predio ubicado en la intersección de calles Fray Justo Santa María de Oro y Juan Bautista Alberdi, dentro del partido bonaerense de Tigre. Un grupo de vecinos armados con palos y piedras trató de apropiarse de este terreno.

Ante esta situación efectivos policiales se hicieron presentes en el lugar para calmar la situación. En algunos videos que trascendieron de este momento, se puede apreciar perfectamente los balazos de goma efectuados por los uniformados que acudieron a este descampado.

Posteriormente una de estas filmaciones tomó mucha relevancia, debido a que en esta se mostraba una discusión entre un oficial y uno de los vecinos de la zona. "Hace tres horas que les estamos diciendo que se vayan y no se fueron" dijo la autoridad, a lo que el hombre que estaba filmando respondió: "Y porqué abrieron fuego si hay chicos". "No hay otra manera con ustedes. No se puede hablar con vos negro", sentenció el uniformado.

Finalmente, cabe destacar que luego de algunas horas este conflicto terminó. Si bien la situación ya se había calmado, un patrullero se quedó en la zona durante toda la madrugada para evitar que un nuevo intento de usurpación se produzca.