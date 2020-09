Madre asesinó a sus hijitos de dos y seis años

Un hecho horripilante salió a la luz en horas de la mañana de este día jueves 10 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, más precisamente en el partido de Berazategui. Lo que sucedió fue que una mujer asfixió hasta la muerte a sus dos hijos de dos y seis años de edad.

Esta situación fue descubierta por la abuela de las víctimas, ya que vive en la misma casa que ellos. Esta mujer de 50 años entró en la mañana de este jueves a la habitación de los pequeños y se encontró esta macabra situación. Ambas criaturas se encontraban sin vida, ya que habían sido asfixiadas.

Frente a este escenario la abuela llamó al 911 para denunciar lo sucedido. Una vez que las autoridades se hicieron presentes en el domicilio, detuvieron a la madre de las criaturas ya que en una contradicción en sus declaraciones habría admitido el crimen. Posteriormente los mismos uniformados encontraron una carta escrita por esta asesina, identificada como Celeste Villalba.

En esta carta Villalba escribió lo siguiente: “Yo quería estar con mis hijos para siempre pero ustedes me los iban a sacar y no quiero que mis hijos sufran humillaciones ni violaciones, decepción y vivan con odio por mi culpa porque no supe qué decir en el momento que tenía que hablar de Walter. Mis hijos me dieron un amor inexplicable y yo los amo y no quiero que ellos sufran si yo no estoy. Perdónenme yo los quise mucho y quería que vivamos todos juntos y en paz".

Frente a lo que expresa este escrito, las autoridades se encuentran buscando al tal "Walter" que es el padre de las víctimas fatales, para averiguar si la asesina fue víctima de violencia de género antes de cometer los homicidios. Finalmente cabe mencionar que el examen preliminar de los cuerpos, arrojó que la muerte se habría producido por asfixia no se descarta que hayan sido envenenados.