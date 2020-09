Alta gama y 4x4: La flota de autos secuestrados en la fiesta ilegal

La fiesta clandestina en un barrio privado en el departamento Santa Lucía fue un verdadero escándalo. En horas de la madrugada de este viernes casi 50 jóvenes quedaron detenidos en la Comisaría 5º por violar la cuarentena dispuesta en San Juan. Además hubo cerca de 30 vehículos radiados de distintas marcas, algunos de alta gama y hasta camionetas 4x4.

Una de las 4x4 secuestradas

Desde el Ministerio Publico Fiscal, compartieron fotos del lugar donde se desarrolló el evento clandestino y de la impresionante flota de autos que quedaron secuestrados. En horas de la mañana la comisaria, María Ochoa, de la Seccional 5º adelantó a Canal 13 que cerca de 30 vehículos fueron radiados.

Con el correr de las horas aparecieron las fotos y hasta videos del hecho que comenzó en un bar de Capital y luego se trasladó al country en la zona de Alto de Sierra.

Secuestraron gran cantidad de bebidas alcohólicas

El procedimiento policial se realizó tras un llamado al 911 que alertó sobre el evento ilícito. Desde la sede policial informaron a este medio, 20 hombres y 28 mujeres terminaron detenidos. En este evento los jóvenes se reunieron para festejar un cumpleaños y la recibida de una chica, comentaron desde el entorno de los detenidos.

El hecho se dio en el barrio Privado ubicado en calle Pellegrini al Este de 12 de Octubre, en el departamento de Santa Lucia. En el lugar hubo hasta un DJ poniendo música. En el procedimiento la Policía también secuestró gran cantidad de bebidas alcohólicas.

Las fotos fueron difundidas por el Ministerio Público Fiscal

En las imágenes que trascendieron del evento se puede ver que los jóvenes no respetaron el distanciamiento social, no usaron tapaboca y no tuvieron en cuenta las medidas de prevención de la pandemia.

El Ministerio Público Fiscal también compartió fotos del lugar donde ocurrió la fiesta clandestina y la cantidad de bebidas secuestradas.

Cabe mencionar que esta madrugada, la policía también desbarató otra fiesta ilegal en el departamento Santa Lucia, el segundo conglomerado donde se registró circulación viral de Covid-19 hace unas semanas y que obligó a la provincia a retroceder a Fase 1 de aislamiento.

Este segundo evento ocurrió en el interior de la Villa Muñoz. Allí quedaron detenidas 16 personas y secuestraron bebidas alcohólicas y hasta plantines de marihuana. Plantines de marihuana secuestrados en la segunda fiesta clandestina

San Juan se encuentra en Fase 3 de aislamiento social, la cual prohíbe los eventos o reuniones masivas para evitar los contagios de Covid-19. En varias oportunidades, las autoridades sanitarias criticaron con dureza la realización de este tipo de eventos y aseguraron que son un foco prominente de transmisión para el virus.

Entre los dos eventos hubo más de 60 detenidos que quedaron a disposición de Flagrancia por incumplimiento al aislamiento social y obligatorio, (Art 205 y 239 del Código Penal). Además uno de los detenidos tambien quedó bajo la órbita de la Justicia Federal por la tenencia de las plantas de cannabis.