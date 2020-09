El calvario de una docente abusada: 'intentaron prender fuego mi domicilio'

Recientemente una docente que fue víctima de un abuso sexual el pasado 28 de mayo, se animó a relatar la traumática experiencia que le tocó vivir. Se trata de una joven maestra llamada Daiana, quien contó que ese día salió a comprar cerca de su casa a plena luz del día, cuando fue abordada por dos hombres que la llevaron a un descampado para violarla.

Una docente de nombre Daiana fue abusada sexualmente el pasado jueves 28 de mayo, en la ciudad bonaerense de Florencia Varela a las 11:00. Casi cuatro meses después esta víctima se animó a contar en el medio Crónica, este lamentable episodio que tuvo que vivir.

La víctima contó que ese día salió a comprar a un comercio que queda a unas tres cuadras de su casa, a plena luz del día, cuando de un momento a otro fue abordada por dos hombres desconocidos. "Me dijeron 'quedate callada' y me llevaron a un descampado", reveló esta joven profesora.

Luego de que estos violentos sujetos lograron llevarla hasta este terreno baldío, la golpearon salvajemente provocándole heridas, para posteriormente abusarla sexualmente entre los dos. "Abusaron de mí los dos. Me pegaron, me lastimaron", expresó Daiana reviviendo esta lamentable vivencia.

Noticias Relacionadas Vecinos le rompieron la cara a pedradas a un policía

Tristemente el calvario de esta mujer no terminó en ese momento, ya que contó que a día de hoy recibe constantemente amenazas en su propio domicilio. La víctima declaró que "no puedo salir de mi casa porque me amenazan. Mi casa parece una cárcel, tengo alambre de púas, levanté las paredes".

Finalmente la afectada reveló en este medio televisivo que junto con sus familiares tienen que turnarse para poder revisar los ingresos de su vivienda, ya que en más de una ocasión los agresores intentaron meterse. "Un día intentaron prender fuego mi domicilio. No pudimos llegar a ver cuántos eran ni cómo entraron", sentenció.