Su ex le dejó el perro y terminó mordiendo a un bebé

La mujer señalada como 'propietaria' del perro que mordió a un niño de dos años, Tania Sandoval, habló con Canal 13 y explicó que en realidad el can pertenece a su ex pareja, quien convivió con ella hasta hace poco.

'Era de mi ex, que me dejó el perro y le pedí varias veces que viniera a buscarlo', señaló Sandoval. En tanto, aclaró que el can, cruza de Pastor Alemán, 'es tranquilo' y que 'sorprendió que atacara al niño' porque siempre jugaban cerca de él.

Por otro lado, comentó que cuando se dio la situación no parecía tan grave. 'La mamá del niño, que nos conocemos, no iba a hacer la denuncia pero justo había un hermano que era policía y en la familia decidieron hacerla', dijo.

Noticias Relacionadas Cómo fueron las últimas horas del pitbull que mató a una nena en Rawson

Finalmente, Sandoval explicó que el niño está bien. 'Le hicieron dos puntos y está fuera de peligro', comentó.

El hecho se produjo este miércoles, cuando trascendió que el menor recibió una mordida por parte del perro en la zona de la cara. Fue trasladado inmediatamente al Hospital Marcial Quiroga, donde debió ser atendido.