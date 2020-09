Preocupante: aseguran que hay más reos con síntomas de Covid-19 en el Penal

Tras confirmarse el primer caso de coronavirus en un interno del Servicio Penitenciario Provincial, las esposas de los internos se manifestaron preocupadas por la situación. Aseguraron que hay más presos con síntomas compatibles de Covid-19.

La pareja de un interno del Pabellón º 6, donde se detectó el primer caso con coronavirus, dijo que su marido le informó que había un reo que también presentaba síntomas. “Mi marido me dijo que hay un chico que tiene problemas respiratorios, que no puede ni levantarse de la cama y que ellos han pedido la asistencia para ese chico y no se la dan. Ellos están en una burbuja en el pabellón y dicen que solo les han tomado la temperatura. Los internos con problemas de salud se han cansado de pedir atención y el servicio no se los ha brindado”, denunció.

La mujer aseguró que el protocolo dentro del Penal no se ha respetado. “Que sepa la población que los mismos que han contagiado a los internos están circulando en la vía publica también. Ellos (por los penitenciarios) no han sido hisopados ni testeados. No están cuidando ni a la sociedad ni a los internos. ¿Cómo sale a decir Figuerola que los están cuidando cuando no es así?”, reclamó. “Los que trabajan acá creyeron que por llevar un traje gris iban a ser inmunes y no es así”, agregó.

Cabe recordar que el miércoles, las autoridades del Servicio penitenciario confirmaron el primer caso de un preso con Covid-19, el mismo, interno del Pabellón Nº 6, quedó aislado en el área sanitaria, según informó el director del a unidad sanitaria Javier Figuerola.

El funcionario, comentó que las medidas dispuestas fueron tres: confinar al paciente infectado, aislar completamente el Pabellón Nº 6 y reducir al máximo el contacto entre los reos y el personal penitenciario.

Sin embargo, la manifestante señaló que “no hacen respetar la Ley 24.660 de la Pena Privativa de la Libertad, que es primar la vida, la salud y la dignidad del interno y esto no se está haciendo ya que los están denigrando como dicen las demás madres”.

Ante esta situación pidió que actúe la justicia y los organismos de derechos humanos para sacar a la luz lo que denuncian las mujeres.

En la puerta del Penal, otras mujeres que esperan día a día noticias de sus familiares se quejaron ante Canal 13 porque hace meses que no pueden ver a sus parientes.

Una de las manifestantes, dijo que se tuvo que auto agredir para que la atendieran y la dejaran entrar a ver a su marido. “Mire como me he tenido que dejar a cara para que me atienda el director del Penal. Así me tuve que ir con la cara y que me vieran mis cinco hijos como estaba. Tenemos que hacer lo mismo que hacen los internos adentro para que nos den bolilla. Acá afuera hay gente que lloramos por ellos”, relató.

Otra de las mujeres contó que su hijo esta operado de un tumor cerebral y denunció que le dieron una golpiza. “Dicen que los han precintado en las piernas y en las manos para patearlos enteros. Dicen que el martes me van a dejar verlo más o menos a tres metros de distancia cuando se les vayan los machucones”, dijo.