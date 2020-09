Tragedia: falleció una beba tras caer a un tacho de agua

La tarde de este jueves fue una total tragedia para una familia de 25 de Mayo. Alrededor de las 18.30 falleció una beba ahogada tras caer a un tacho de agua en el interior de una vivienda de la zona de Villa Yanello, según informaron a Canal 13 desde la Comisaría 10ª.

El hecho se produjo cuando los padres se dieron cuenta que la menor, que jugaba por las inmediaciones de la casa, había desaparecido de sus vistas. Inmediatamente comenzaron a buscarla, cuando se dieron cuenta del horrible hecho, su hija había caída a un tacho de agua, informaron las fuentes policiales.

Acto seguido, la sacaron y la intentaron reanimar, pero al ver que no reaccionaba, la llevaron al centro de salud de la zona. El personal sanitario no pudo salvarle la vida a la beba. Los padres comentaron a los efectivos de la Seccional 10ª que no saben cuánto tiempo la menor estuvo sumergida.