Abusó a sus tres sobrinas y se justificó diciendo que 'le puede pasar a cualquiera'

Una aberrante situación tuvo su desenlace esta primer semana de septiembre. Lo que sucedió fue que un malnacido que abusó a sus tres sobrinas políticas menores de edad, finalmente recibió su pena y fue condenado a cumplir 13 años de prisión. Se trata de un conocido ingeniero mendocino.

Se trata de un ingeniero llamado Mario Lúcio García de 52 años de edad, quien abusó sexualmente en reiteradas oportunidades de sus tres sobrinas políticas, quienes en su momento tenían 8, 9 y 14 años de edad. Estos abusos fueron denunciados hace ocho años atrás, pero el malnacido recién recibió su condena esta semana.

Luego de que una de las víctimas le contara a su padre lo que había sucedido, este hombre contactó a García para pedirle explicaciones acerca de lo que había sucedido. Esta llamada fue grabada y posteriormente reproducida durante el juicio en cuestión.

En esta llamada el malnacido le dijo lo siguiente al padre de las víctimas: "No abusé flaco, abusar es una palabra muy grosera, no abusé, entre hombres te digo, le toqué el culo a (una de las nenas) a una empleada también, que encima era espantosa, no es que yo sea un violador serial, un pedófilo ni nada. Le puede pasar a cualquiera”.

Afortunadamente esta semana el malnacido fue juzgado y recibió su condena. La jueza Miriam Montaldi decidó que Mario Lúcio García cumpla con 13 años de prisión, al haber cometido un abuso sexual gravemente ultrajante en un número indeterminado de veces agravado por la guarda.