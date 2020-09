Violento fue denunciado por su hijo tras amenazar con quemar a su mamá

Un hecho de violencia de género ocurrió durante el fin de semana en el departamento de Santa Lucía. La fuerte discusión entre una ex pareja no terminó en tragedia gracias a la intervención del hijo de ambos que denunció a su padre tras ver como su mamá era amenazada.

El hecho ocurrió en la noche del sábado en el Lote Hogar 26. Según informaron desde Flagrancia, la mujer llegó a la casa de su ex suegra, donde vive con sus tres hijos y su ex pareja debido a que no tiene un lugar fijo para vivir.

El hombre identificado como Lucas Emanuel Díaz estaba a punto de cenar por lo que le deslizó un plato de comida a su ex mujer al que ella se negó a cenar. Acto seguido Díaz comenzó a insultarla y le largó el plato de comida que terminó impactando contra la pared.

Posteriormente la víctima se puso a limpiar y el hombre le largó una cuchara con el mango partido con la que le pegó en la cabeza. Tras el golpe que le ocasionó un corte en el cuero cabelludo la mujer intentó salir de la vivienda y Díaz la tomó del cabello para arrastrarla hasta adentro mientras la amenazaba con matarla e incendiarla.

Al ver semejante escena, el hijo de 12 años de la pareja salió corriendo hasta la comisaría 29º donde fue a pedir ayuda porque temía que pasara lo peor con su madre. De esta forma, personal policial se hizo presente en el hogar de forma inmediata para aprehender a Díaz.

Por lo tanto el hombre quedó a disposición del fuero de Flagrancia por el delito de Lesiones leves agravadas por ser cometidas en contexto de violencia intrafamiliar y de género en concurso real con amenazas. Mientras que la damnificada fue trasladada hasta el Hospital Guillermo Rawson para luego radicar la denuncia en la comisaría de la Mujer.