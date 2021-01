Policías intervienen en una fiesta ilegal y los confunden con strippers

La insólita situación paso en la noche del viernes en Mar del Plata, cuando 20 matrimonios cenaban en una finca ubicada a dos kilómetros de la ruta 226. Una patrulla municipal acudió junto a la Policía Bonaerense y cuando los efectivos llegaron al lugar un hombre abrió, y al pedirle el permiso correspondiente les respondió que no contaba con el mismo para llevar a cabo la reunión. “Entonces decidimos ingresar. Cuando nos vieron pensaron que éramos parte del show. Que éramos strippers”, detalló al diario Infobae una fuente policial.

Dentro de la finca, una de las mujeres que iba a participar del evento se cruzó con una de las policías, pensó que era una más de la fiesta y le dijo: “Mirá los ojos que tenés. Me re calentás”. “Sabíamos que la temática era esa porque nos llegó un video que mostraba la organización de la fiesta”, precisó una fuente judicial.

Según el relato, una discusión entre los organizadores generó que una tercera persona quedara fuera del evento y denunciara la fiesta. El operativo, encabezado por el subsecretario de Seguridad de General Pueyrredón, Gustavo Jara, preciso que los participantes se exhibieron “respetuosos, no se resistieron, y hasta bromearon con lo sucedido”. “La gente no sabía qué pasaba. Uno de ellos, al darse cuenta de que no éramos strippers, nos dijo: ‘Uh, nos habíamos ilusionado’. Fue cómico y absurdo a la vez”, relataron.