El padre que se llevó al nene de Chimbas tenía graves denuncias

El fin de semana dieron aviso de que se buscaba el paradero de un nene de 3 años de Chimbas. Según dieron a conocer, el pequeño se habría ido con su padre, quien fue identificado como José Roberto Riveros de año 34.

Durante muchas horas los oficiales buscaron intensamente al niño, hasta que luego fue hallado en una vivienda con su progenitor. Si bien estaba en buen estado, realizaron los protocolos de rigor.

Desde la policía indicaron que no hubo disturbios por parte de Riveros y que colaboró en la entrega del niños. Sin embargo al pasar las horas se conocieron los antecedentes de este hombre.

Del mismo modo, se conoció que el hombre no fue detenido ya que en el juzgado correccional consideraron que no estaba cometiendo ningún delito. Esto fue expresado por fuente policial de la División de Búsqueda y Rescate de personas.

Luego de ello se conoció que el padre del menor poseía causa por violencia de género. Algo que por el momento es investigado en el Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género (CAVIG).