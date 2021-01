Desgarrador mensaje de un niño: “Estoy cansado, me quiero morir”:

Un nene de Santiago del Estero, tras ver que su progenitor llegó a su casa borracho y fuera a buscar a su mujer para exigirle que tuviera relaciones sexuales, le dio un desgarrador mensaje. A pesar de la negación por parte de la mujer, la reacción del sujeto fue peor.

El hecho sucedió en presencia de los dos hijos de la pareja. Por lo que uno de ellos, el pequeño de 7 años, amenazo con matarse si seguía el maltrato que es continuó en la familia, más aún cuando esta pasado de copas.

La insistencia del hombre para tener relaciones sexuales y la negativa de la mujer fue lo que llevó a los golpes. En medio de la disputa el agresor tomó un cuchillo de carnicero y le apoyó el filo en la garganta a su pareja. En ese momento el violento aseveró “Ya estoy cansado, los voy a matar a todos”. La amenaza fue antes de abrir la garrafa de gas y cortar la manguera con el arma blanca.

Esto fue en presencia de uno de los hijos que arto de la situación indicó: “No le pegues más, estoy cansado, me quiero morir”. Segundos después salió a la calle para pedir ayuda. A pesar de ello, el hombre golpeó a la mujer que salió con su otra hija corriendo a lo de la vecina, donde pudo comunicarse con la policía.

La victima declaro que no es la primera vez que sufre violencia. De hecho, la última vez que lo denunció la Justicia le ofreció un botón antipánico que no pudo activar porque no tiene celular.