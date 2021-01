Un gendarme asesinó a la actual pareja de su ex novia

Una gran conmoción se desató por la mañana del 1 de enero en el partido bonaerense de San Miguel. Esto se debe a que un gendarme asesinó a balazos a la actual pareja de su ex novia y posteriormente también ultimó al hermano de la primera víctima. Todo con su pistola reglamentaria.

Este uniformado consumó su sangriento ataque alrededor de las 11:00 en una vivienda ubicada en la calle Monseñor Blois al 2089, dentro del partido bonaerense de San Miguel. En ese momento el gendarme, Jorge Luis Ríos de 34 años de edad, se hizo presente en la puerta de casa de su ex pareja de quien se había distanciado hacía más de un año.

La mujer que también es integrante de la Fuerza se encontraba acompañada por tres personas más. Estaba presente el hijo de ocho años que tienen en común con Ríos, su actual pareja que es Cabo de Gendarmería llamado Martín Ariel Salto de 34 años y su cuñado que fue identificado como Alexis Salto de 27 años. Todos se habían reunido para festejar año nuevo.

Apenas las personas que estaban dentro del inmueble salieron al notar la presencia del gendarme, este sujeto comenzó a disparar con una pistola Pietro Beretta calibre 9 milímetros. Valiéndose de su habilidad manejando armas, el atacante dirigió los proyectiles directamente a la cabeza de los hermanos Salto. Debido a esto ambos murieron prácticamente en el acto.

En ese momento una persona escuchó los impactos y llamó al 911. Un grupo de efectivos de la Comisaría 1ra. de San Miguel llegaron al lugar rápidamente y detuvieron al tirador, secuestrándole el arma de fuego. Con el paso de las horas se informó que si bien no existían denuncias previas por violencia de género, si habían antecedentes de amenazas de muerte ya que el hombre no aceptaba la nueva relación de su ex pareja. Actualmente Ríos se encuentra detenido y en las próximas horas será indagado por el delito de "doble homicidio agravado por el uso de arma de fuego".