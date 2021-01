Salió ileso después de quedarse dormido e impactar contra un árbol

En horas de la madrugada un conductor tuvo un Dios aparte en el departamento Chimbas. Es que el automovilista salió ileso luego de perder el control de su vehículo al quedarse dormido e impactar de lleno contra un árbol.

Según revelaron las fuentes policiales, el siniestro vial ocurrió cerca de las 3 de la madrugada de este domingo en el departamento Chimbas. El conductor de un automóvil Citroën C4 perdió el control y terminó estrellándose contra un árbol.

El vehículo quedó prácticamente inutilizable tras el violento choque, sin embargo el conductor pudo salir por sus propios medios y relatar lo sucedido. El conductor mayor de edad iba conduciendo su auto por calle Rodríguez en dirección de oeste a este cuando aparentemente se quedó dormido.

Acto seguido, el automovilista ejecutó una mala maniobra, lo que provocó que el vehículo hiciera un trompo, derrapara sobre el asfalto y finalmente golpeara duramente contra un árbol al costado de la calle Rodríguez. No obstante efectivos policiales de la Comisaría 17ma revelaron que el conductor, de quien no trascendió su identidad, no necesitó ser asistido por personal de emergencias médicas.