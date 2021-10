Tensión en el colegio rawsino: la Policía explicó porqué detuvieron a un adolescente

Madres y padres de estudiantes del colegio religioso, donde ocurrieron los abusos a manos de un catequista, se hicieron presentes en el establecimiento para reclamar Justicia. Hubo tensión entre padres y la Policía, y entre el lío un adolescente quedó detenido en la Comisaría 25ta. Ahora, el comisario David Carbajal explicó en Compacto 13 que "una persona menor de edad ocasionó un problema por lo cual se procedió a su aprehensión".

De acuerdo a la explicación de Carbajal, "varios llamados telefónicos provenientes del establecimiento educativo" denunciaron máxima tensión fuera del colegio rawsino. "Por temor de que ocasionaran problemas, personal policial intentó mantener la calma con estas personas ya que habían alumnos en clase adentro", argumentó el comisario. Los padres exigieron explicaciones a la directora del colegio sobre los casos de abuso.

La gente que se agolpó en las puertas de la institución expresó su preocupación y su enojo por no recibir respuestas ante el pedido de que se garantice la seguridad del resto de los niños. En el lugar madres denunciaron que fueron agredidas por personal policial, a lo que el comisario afirmó que "varias personas impidieron el accionar pero no tengo conocimiento si alguna fue agredida o no".

En un enfrentamiento entre padres y personal policial, un adolescente quedó detenido en la Comisaría 25ta, que queda a pocas cuadras de la escuela de gestión privada. "Una persona menor de edad ocasionó problemas por la cual se procedió a su aprehensión. No sabríamos decir si era familiar directo de alguno de los alumnos", expresó el comisario. Asimismo, Carbajal aclaró que el joven "ya fue entregado a sus padres por directiva del Juzgado a cargo".

De acuerdo a un video de una cámara de seguridad, puede observarse cómo un hombre y una mujer, posiblemente padres de alumnos, trepan las paredes de la escuela sin ningún problema. Incluso, uno de ellos camina el techo del lugar hasta llegar al patio, mientras los estudiantes continuaban con las clases puertas adentro.