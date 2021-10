Le desfiguraron la cara al confundirla en un boliche con otra

Una confusión de persona casi termina de forma fatal en Buenos Aires. Una joven de 22 denunció que le dieron una golpiza que le desfiguró la cara, porque la confundieron con otra. Se trata de Sol Pernicone, quien a través de su cuenta de Instagram contó cómo entre dos mujeres y un hombre le pegaron vilmente.

‘No puedo explicarles cómo me siento’, empezó con su relato la víctima de una golpiza gratuita y errada. ‘Todo esto pasó porque se confundieron de mujer, pensaron que era otra persona. Me sacaron dos dientes, me fracturaron la mandíbula y tengo golpes en todo el cuerpo’, comentó Pernicone.

El ataque brutal se dio en plena madrugada del domingo en ‘Roca Bruja’, un boliche de Hurlingham. La joven estaba en la mesa número 14, cuando se paró para ir al baño y quedó en el medio de una discusión. Fue entonces que le dieron una golpiza, desfigurándole la cara, fracturándole los pómulos, rompiéndole la nariz y sacándole dos dientes, según ella misma denuncio a través de la red social.

Los agresores escaparon rápidamente tras la golpiza, mientras que la víctima fue trasladada de urgencia a un centro sanitario. Según contó en redes, pasó por "cinco hospitales", en uno de los cuales la sometieron a una cirugía. ‘Hubo una chica que vio todo, que me agarró de la mano y que me dijo que ella estaba conmigo y que vio todo. Tenía pelo negro con rulos, por favor si ves esto hablame’, pidió encarecidamente.

Pernicone quiere asegurarse el testimonio de una testigo para que se presente en la causa que se abrió por el caso. Porque, además de la denuncia pública, la víctima efectuó una presentación judicial en los tribunales de Morón por "tentativa de homicidio”. Por ese motivo, pidió a que se comuniquen con ella por Instagram a través de su cuenta.