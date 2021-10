Mamá de niña de 5 descubrió que la ‘seño’ le pegaba porque se hacía pis

Un matrimonio debió sacar a su hija del jardín privado al que asistía, porque la mujer descubrió que a la niña de 5, una de las ‘seño’ le pegaba cuando se hacía pis. El hecho, que ocurrió en Adrogué, Buenos Aires, y se descubrió este jueves, encontró a la madre furiosa comentando ante varios medios nacionales toda la secuencia en la que se enteró lo que estaba pasando con la pequeña en la salita.

Todo se supo, cuando la mujer retiró a la niña del jardín privado al que asistía, y fueron hasta el supermercado. Ahí Nancy Aguirre contó que notó que su hija olía a orina, por lo que le preguntó porque no le avisó a la ‘seño’. La pequeña le contestó que no le decía porque se enoja, y que no había bombachas para cambiarla, por lo que tenía que cambiarla su madre.

La mujer alterada, contó a los medios que se contuvo para sacarle toda la información de los hechos a la niña. '¿Por qué se va a enojar? ¿Cómo se enoja?', le preguntó. ‘Se enoja y me pega’, le confesó la menor a su mamá, luego detalló que fueron cachetadas. Luego le reveló que se trataba de la seño Mónica, una auxiliar que acompaña a los niños al baño.

Además, en el caso de violencia contra una menor, hubo encubrimiento. Otra de las seños, en una oportunidad vio lo que pasaba y le dijo a la niña, ‘no va a volver a suceder: no le cuentes a tus papis’. Padres de alumnos con denuncias similares protestaron frente al Jardín de Infantes.

Aguirre y su esposo realizaron personalmente la queja en la institución educativa, donde la atendió la directora María Eugenia Martearena, quien le transmitió que la auxiliar negó los hechos y que la maestra dijo no recordar un episodio de ese tipo, tras lo cual se limitó a labrar un acta. El matrimonio decidió retirar a su hija de esa institución y radicó una denuncia en la comisaría primera de Almirante Brown, donde se elevó al caso a la Justicia.