Conmoción en Córdoba por un caso de abuso sexual a una adolescente

Otro caso de denuncia por abuso sexual a una menor se conoció el jueves en Córdoba. La provincia está conmocionada por el hecho que salió a la luz, luego de que una adolescente de 14 se animó a hablar de situaciones que habrían ocurrido cuando la joven tenía 12. El acusado es miembro y colaborador del sacerdote de la Capilla Virgen de la Merced, según informó el medio local El Doce.

La madre de la víctima aseguró que él no respeta las restricciones de acercamiento. Además, le contó al medio cordobés que a su hija le da asco a su cuerpo y ya no es la misma de antes. ‘Este hombre le arruinó la infancia a mi hija’, manifestó llorando. La muchacha pudo contar lo que le había ocurrido en enero de 2020.

La mamá empezó a sospechar que algo no andaba bien cuando notó actitudes extrañas en la adolescente. A esto, hay que sumarle, lo que personas cercanas a la familia y la iglesia le decían. ‘Me contaban que la besaba en la boca y le palmeaba la cola. Yo no creía que fuera posible porque él es un hombre de la Iglesia’, contó.

La mujer comentó que por lo que su hija le contó, una vez la llevó al campo, y que no se anima a confesarle todo lo que sucedió. ‘No sé qué pudo haberle pasado, porque no me quiere decir. Lo que, si me dijo, es que la manoseo frente a su amiga’, detalló la madre desconsolada al medio local.

El caso de denuncia de abuso de un integrante de una iglesia mormona

Un miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (mormones) de Córdoba fue detenido como presunto autor de "abuso sexual con acceso carnal" a una de sus fieles de 14 años, a cuya familia le pagaron $4,5 millones para silenciar el caso y no comprometer a la institución religiosa.

Se trata de Marcelo Héctor Darío Moreno Pérez, un miembro de alto rango de la iglesia mormona, quien fue detenido por la Policía cordobesa a partir de “elementos de pruebas documentados que prueban que abusó con acceso carnal” de la menor de edad.