El "Varón de la Cerveza" atacó un comercio de Capital

El hecho que tuvo como protagonista a un ladrón sucedió en la madrugada de este viernes. Es que este "Varón" fue visto mientras intentaba robar cervezas en un almacén de Capital.

Fuentes del hecho indicaron que todo sucedió en un comercio ubicado en Avenida Rawson al 1.106 Sur, Capital. Fue en ese lugar donde el padre del propietario del comercio dormía y sintió ruidos en el garaje de la vivienda. En un primer momento pensó que se trataba de su hijo el que estaba realizando tareas en el lugar, pero cuando abrió la puerta y se encontró con un ladrón que estaba sacando distintos elementos.

Ante tal escena es que el hombre le dijo que no se moviera, ya que ya había llamado al 911. Sin embargo el delincuente trató de huir aunque no lo logró. El dueño de casa, a su vez, llamó a otro de sus hijos quienes lo ayudaron a vigilar al ladrón.

Al llegar personal de la comisaría 3º, detuvieron a Emilio Agustín González Blanco. De este modo, los oficiales, constataron que el delincuente ingresó por la parte superior del portón del frente de la vivienda que mide más de dos metros, rompiendo unas puntas tipo lanza. Luego sustrajo algunas botellas de cerveza para luego pasarlas por la pared vecina hacia un sitio en estado de abandono.

Este hombre no estaba solo, ya que se conoció que dos personas mas que no fueron detenidas lo esperaban para recibir el botín. Cabe decir que el damnificado pudo constatar el faltante de nueve botellas de cerveza que no pudieron ser encontradas en las inmediaciones, lo que demuestra que el aprehendido actuaba acompañado.