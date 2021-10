Policía que debía cuidar de una víctima de violencia de género abusó de ella

Un aberrante y repudiable hecho ocurrió en Salta. Un policía que estaba cuidando a una mujer víctima de violencia de género abusó de ella. El efectivo fue descubierto cuando un supervisor pasó por la puerta de la casa y no lo vio. Se metió a la cama y la empezó a manosear argumentando que se tentó, según informó El Tribuno.

La mujer que era custodiada por la Policía, porque un hombre la amenazaba de muerte en un barrio de la ciudad salteña. Según el relato de la víctima, en la madrugada del miércoles, el cabo Rubén Martínez se metió en su cama sin ropa, puso su arma reglamentaria sobre la cabecera y empezó a manosearla.

La individua estaba aterrada por lo que estaba ocurriendo, no pudo reaccionar por miedo, ni llamar al 911 porque no tenía un celular al alcance. El policía totalmente sínico le confesó que hacía eso porque se tentó. La mujer no solo no podía creerlo, sino que tenía al hombre que la estaba cuidando apoyándola de atrás en la cama, desnudo, manoseándole los pechos y tratando de sacarle la remera.

Afortunadamente para la dueña de casa, un supervisor que pasaba por la puerta no vio al cabo Martínez parado, por lo que empezó a sospechar que algo raro pasaba. Alrededor de las 4:30 un patrullero llegó al domicilio. ‘Luego que termina sus suciedades vino un móvil policial, le hace juegos de luces, luego suena la sirena y salta de la cama, se va a la cocina a cambiarse. En ese momento tenía el arma al lado de mi cabeza. Cuando voy a abrir la puerta me dice: ‘¿Qué hacés? Vení, no salgas’. Igual me fui, hablé con el hombre que se bajó del patrullero y le pedí que me cambie el personal, porque este hombre me había abusado', relató.

El efectivo policial fue llevado a la comisaría, fue detenido y suspendido de sus funciones. Por el lado de la mujer, dijo que no sabe cómo va a vivir ahora: ‘Tengo una denuncia por amenazas de muerte y ahora este problema, porque al custodio sé que lo echaron y está detenido. Hoy temo más que nunca por mi seguridad, es muy lamentable’, contó.