Extorsionaba a su ex con videos íntimos para obligarla a tener relaciones

En la localidad bonaerense de José C. Paz, un individuo, de 44 años, fue detenido por los efectivos policiales, al estar acusado de haber extorsionado a su ex amante, de 20, con el argumento de que le iba a mostrar fotografías y videos íntimos al novio de la joven, si ella no continuaba manteniendo con él relaciones sexuales. El caso había sido denunciado por la víctima, en la zona de Tigre.

Voceros del departamento judicial de San Isidro revelaron que el sujeto, de 44 años, fue apresado días pasados por los pesquisas en un allanamiento que se realizó en el primer piso de una finca situada en Urquiza al 4500, casi en el cruce con Carlos Tejedor, en jurisdicción de José C. Paz, en el noroeste del conurbano provincial, de acuerdo a lo manifestado por informantes.

Las diligencias estuvieron a cargo de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de Tigre y en la D.D.I. de San Isidro. Al revisar dicha vivienda, los policías incautaron $2.300, una notebook, un pendrive y dos aparatos de telefonía celular. Funcionarios de la Justicia se encargarán de analizar al contenido de esos dispositivos que fueron secuestrados en el operativo.

El ilícito comenzó a ser investigado tras una denuncia que la damnificada (20) formuló ante la Justicia el 1 de septiembre pasado. La mujer sostuvo que había conocido al imputado, con quien tuvo relaciones sexuales de manera ocasional, pero que, al conocer a otro hombre para iniciar una relación sentimental formal, decidió señalarle a su amante que no quería continuar con el vínculo.

Por este motivo, el sujeto amenazó a la joven, afirmándole que iba a tener que seguir manteniendo sexo con él y que, si se negaba a sus deseos, le mostraría tanto fotos como videos íntimos a su nueva pareja, haciéndole creer que su novia le era infiel. Se asegura que, en un comienzo, la víctima accedió a los requerimientos del individuo, pero que finalmente resolvió denunciar la situación.