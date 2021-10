Acribillaron a balazos a una mujer: tras el asesinato buscan al ex marido

El lunes encontraron a una mujer de 52 asesinada de varios balazos en su domicilio. El femicidio fue descubierto a raíz de que sus amigas preocupadas porque no les atendía el teléfono, fueron a buscarla a su casa. Como no pudieron ingresar, llamaron al 911, y luego de varios minutos al llegar la Policía y forzar la perta encontraron el cadáver de la víctima. Ahora los efectivos buscan al ex marido, con el cual estaba en pleno trámite de divorcio, informó Crónica.

Todo ocurrió en una vivienda de Mar del Tuyú, Buenos Aires. Según contaron las amigas de la asesinada, la relación con su ex, un taxista, no andaba del todo bien durante el divorcio. La justicia cree que la balacera que acabó con la viuda de la mujer ocurrió el pasado domingo, y que hubo una pelea previa, la cual subió de tono.

La víctima de femicidio fue identificada como Soraya Gabriela Carnota. La fallecida fue encontrada sobre la cama. Los peritos de la Policía Científica que la revisaron determinaron que presentaba al menos 3 certeros impactos de arma de fuego en la región torácica y que el agresor utilizó, para consumar el crimen, un revólver 38 largo.

Gracias a las imágenes que fueron captadas por una cámara de seguridad, instalada en una casa de dicha zona, se comprobó la presencia, justo frente a la vivienda ocupaba por la mujer, de un Renault Sandero conducido por el individuo. El sospechoso, de acuerdo a esta prueba, estuvo el domingo pasado, durante tres horas, dentro del domicilio de su ex esposa.