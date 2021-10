Un joven asesinó a su amiga y su propia madre lo delató a la Policía

Se viven momentos de conmoción actualmente en la provincia de Buenos Aires, más precisamente en el partido Presidente Perón. Lo que sucedió fue que una joven fue asesinada por un amigo muy cercano. El caso salió a la luz luego de que la propia madre del criminal lo delatara ante las autoridades.

La víctima es una joven de 22 años llamada Lara Franco que se encontraba reunida con un allegado en la ciudad bonaerense de Guernica. Ese encuentro tuvo un desenlace fatal en el que el dueño de casa, un hombre de 23 años, mató de al menos una puñalada a su conviviente. Las autoridades tomaron conocimiento de esto luego de que la madre del asesino lo denunciara.

Ella se presentó en una comisaría y aseguró que su hijo había matado a Franco pero que no sabía donde se encontraba. Ante esta situación los uniformados se dirigieron hasta el domicilio que se encuentra situado en calle Virgen de Luján entre Néstor Kirchner y San Roque. En el interior del inmueble efectivamente se encontraba el cadáver de la chica.

Sin embargo por el momento se desconoce el paradero del responsable. Mediante los medios de comunicación, la madre le pidió al joven que se entregara si es que realmente la quería. Sumado a esto su hermano, llamado Nicolás, contó que a él le confesó lo que ocurrió. “Me dice que estaban tomando en la casa, que estaban tomando pastillas, y que empezó una discusión y que le pegó una puñalada, pero no me lo quería decir, me dijo que se mandó un moco”, relató.