Protesta en Discapacidad por las entradas de la Selección ante Brasil

En la mañana de este lunes un grupo de sanjuaninos tomaron la decisión de cortar el tránsito en pleno centro. Más precisamente en el ingreso de Discapacidad por no poder conseguir entradas para el clásico sudamericano entre Argentina y Brasil.

Según revelaron fuentes policiales, todo ocurrió pasado este mediodía cuando en Av. España y calle Rivadavia, un grupo de personas realizó el corte de la calzada en reclamo de las entradas Argentina-Brasil para las personas con discapacidad.

Cabe destacar que desde la siesta del pasado domingo 14 de noviembre comenzaron a llegar los primeros hinchas a este lugar para tratar de asegurarse un lugar. Si bien hubo muchos rumores e idas y vueltas se confirmó que finalmente serían 100 entradas destinadas para las personas con algún tipo de discapacidad.

Fue así que recién alrededor de las 9:15 comenzaron a entregar las primeras entradas, generando furia en algunos de los presentes ya que no les otorgaban tickets a algunos acompañantes. Dependiendo de la documentación que presentaban y de tanto la índole como la seriedad del problema de salud que padeciera el titular, se entregaba un segundo boleto o no.

Por ejemplo a una mujer que fue a pedir para un familiar hipoacúsico, sólo le dieron una entrada para el joven. "Me han entregado para mi hijo nada más, para el acompañante no. Nada más para el titular, no me dieron. Es un chico hipoacúsico", declaró esta mujer al móvil de Canal 13.

“Es algo doloroso que a nosotros nos hagan esto, que allá hayan apurado para la otra gente que están bien y nosotros que tenemos una discapacidad lo tengan acá parado más de 24 horas. Ya estamos cansados, queremos ir a descansar y a poder dormir. Desde las 17:00 de ayer estamos esperando que se apuren porque queremos descansar", manifestaron otros de los presentes.