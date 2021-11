Vergonzoso: desvalijaron la camioneta de los amigos de un jugador de la Selección

Imagen lamentable es la que dejaron los “amigos de lo ajeno” durante la tarde noche del martes cuando se estaba jugando el clásico sudamericano en el Bicentenario de San Juan. Es que una vez finalizado el encuentro, amigos del juvenil Matías Soule se encontraron con la peor sorpresa de todas, su camioneta había sido desvalijada en un estacionamiento cercano al ‘Gigante’ de Pocito.

Así lo relató a Canal 13 Juan Pablo Laxalde, amigo de la familia del joven que juega en la Sub-23 de la Juventus. “Nosotros viajamos en camioneta y nos encontramos en el hotel con la familia de Matías en San Juan. Estábamos invitados y fuimos al estadio con nuestros bolsos en la camioneta”, comenzó su relato Juan Pablo.

Una vez llegado al estadio, estacionaron en las adyacencias del Bicentenario, a casi 1 kilómetro. Fue así que después de culminar el encuentro que finalizó igualado, Juan Pablo Laxalde y sus acompañantes llegaron hacia la camioneta sin notar que haya sido forzada.

“Estimamos que pueden haber usado algún inhibidor de señal porque no había nada forzado. Al abrir la puerta, le consulté a Octavio, el conductor de la camioneta, que había hecho con los bolsos. Ahí me di cuenta que se habían llevado todo, solo me dejaron la insulina porque soy diabético, pero se llevaron todo”, comentó en el programa Banda Ancha.

Laxalde agregó que tras ello le consultaron a uno de los cuida coches de la playa de estacionamiento si había visto algo y este les dijo que “nadie toca nada”, pese a que habían sido desvalijados durante el transcurso del partido. “Tuvimos que volvernos para Mar del Plata porque no teníamos el efectivo con el que pensábamos pagar la reserva que habíamos hecho en el Hotel Alkazar”, señaló uno de los damnificados.

Leyenda

Con lo puesto y sin dormir, los amigos del juvenil convocado por Scaloni debieron emprender el viaje de regreso. Al momento de señalar las pertenencias robadas, lo que más les preocupa es una computadora HP envy 15 touch core i7 color gris, que pertenece a uno de los chicos que viajaban, ya que el pibe debía rendir en la mañana de este miércoles para la Facultad.

Asimismo no fue lo único porque también les robaron 4 bolsos, los abrigos, cables cargadores de los celulares, una tablet, efectivo, entre otras cosas. “Me dejaron solo la matera y la insulina”, afirmó uno de los damnificados.

Por último, el damnificado dijo que no recibieron el mejor trato por parte de los “responsables” de la playa de estacionamiento. En ese sentido indicó que no sabía si el cuida coches se reía de los nervios o los estaban apurando. “No supimos que hacer, nos fuimos porque no teníamos mucho que hacer. Tampoco hicimos la denuncia, lo que más nos preocupa es la computadora porque el chico tiene todas las cosas de la Facultad”, cerró Laxalde.

En el caso de que alguna persona pueda hallar o se tope con las pertenencias de los amigos del juvenil de la Juve, sobre todo la computadora, por favor comunicarse a elponyvidal@gmail.com o @juampilaxalde