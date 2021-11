Jóvenes protagonizaron una terrible batalla campal en el Puente del Centro Cívico

Este último domingo, un grupo de adolescentes fue protagonista una vez más de un video en el que la violencia se llevó todas las miradas. Es que en horas de la noche, en pleno corazón de la ciudad, ocurrió una terrible batalla campal encima del puente del Centro Cívico.

Según las imágenes que trascendieron, el episodio sucedió encima del Puente del Bicentenario, en la noche del domingo. Como suele pasar, todo quedó registrado en las cámaras de los celulares de los chicos que fueron testigos del hecho.

Hasta el momento no trascendieron los motivos que originaron la discusión que fue subiendo de tono, hasta terminar en un 'todos contra todos', a las trompadas. Mientras algunos arengan, otros piden el final del conflicto. Quienes participaron, aseguran que no es la primera vez que estas peleas ocurren en ese lugar y que es común que no haya presencia policial.

Por lo que se ve en el video, los involucrados son chicos muy jóvenes que no llegan a los 18 años de edad. Canal 13 San Juan intentó contactarse con la Seccional 4ta de Capital para conocer la versión policial, pero manifestaron que la persona que estaba en servicio aquella noche, no se encontraba trabajando en la mañana de este martes.