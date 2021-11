Un infierno: cuatro 'obreros' ataron a una mujer en Rawson para robarle dólares

Una mujer del departamento Rawson vivió una situación espantosa durante la tarde del pasado martes 23 de noviembre. Lo que ocurrió fue que cuatro delincuentes que se hicieron pasar por obreros se colaron en su casa y la maniataron. Ellos le pedían dólares pero ella no contaba con ese dinero por lo que se llevaron otras cosas de valor y la dejaron atada.

Todo ocurrió alrededor de las 16:00 de la mencionada jornada en una vivienda situada sobre calle Espeleta, antes de llegar a Pasaje Argentino. En este sector de Villa Krause vive la víctima de este acto de violencia, una mujer llamada Marina Figueroa, quien se encontraba sola en su casa luego de haber dejado a su hija adolescente en la escuela.

Allí ella fue a acostarse y mientras miraba su celular desde la cama sintió como le destruyeron la puerta del frente. En cuestión de segundos aparecieron cuatro extraños vestidos de obreros que la tomaron por la fuerza para después atarla y amordazarla. Una vez que la neutralizaron y evitaron que grite pidiendo auxilio comenzaron a exigirle que les diga donde tenía los dólares.

Esto se debe a que el ex marido de ella se encuentra radicado en Estados Unidos, por lo que creyeron que habían billetes de la moneda extranjera en el lugar. Sin embargo ella no entendía nada porque no contaba con ese dinero. Frente a este escenario ellos tomaron 50.000 pesos argentinos, dos smartphones, una TV, calzados, prendas y halajas.

Luego de ello se retiraron rápidamente, dejando a Figueroa atada de pies y manos junto con su cabeza cubierta. Los sujetos subieron el botín que habían armado en un auto que habían estacionado para tomar por Espeleta hacia el oeste. Luego de una hora aproximadamente ella logró liberarse de sus ataduras para salir corriendo mientras pedía ayuda a los gritos.

Actualmente el caso esta siendo investigado por los efectivos de la Seccional 6ta en conjunto con la Brigada Sur. Sin embargo por el momento no se tienen pistas sobre quienes serían los malvivientes. Los investigadores tendrán que valerse sólo de las cámaras de seguridad para tratar de identificarlos o establecer en qué vehículo escaparon.