Rompió el silencio la esposa del hombre que murió ahogado en un club social

El pasado 26 de septiembre se produjo la muerte por ahogamiento de un taxista en la provincia de Buenos Aires. Todo ocurrió en la pileta de un club social del que este sujeto era socio junto con su pareja. Esta semana, luego de casi un mes de lo sucedido, la esposa del fallecido rompió el silencio y se refirió al caso.

El fallecido es un taxista de 61 años edad de nombre Luis, quien estaba casado con una mujer llamada Fernanda. Ambos eran socios vitalicios del club GEBA, establecimiento donde el trabajador iba a perder la vida de una manera sorpresiva. Siendo una persona que no fumaba, no tomaba alcohol y no tenía problemas coronarios sufrió un paro cardíaco en la pileta de ese centro deportivo de la calle Freyre 3831.

"Quedó clara la negligencia de los empleados del club. El que se dio cuenta de fue un socio muy amigo de mi marido. Ve que en el fondo de la pileta pasaba algo. Y fue a llamar a los guardavidas. Perdí una parte de mi vida. Lo que le pasó a mi marido le puede pasar a otros. Hace años cayó un rayo y murió un hombre en la pileta. Y, recién ahí, pusieron pararrayos", expresó.

Por último Fernanda contó cómo fue el último momento que pasó junto a él y la horrorosa forma en lo que se enteró lo que estaba ocurriendo. Ella estaba retirándose de este club cuando alguien la llamó desde la entrada para avisarle lo que estaba pasando en ese preciso momento.

"Lo saludo a la mañana y quedamos en que nos íbamos a encontrar en el club, pero no lo veo. A las 17.30 salgo del club y veo que hay una ambulancia. Bajan médicos y enfermeros. Salían corriendo para la pileta. Yo me pregunté: '¿Qué habrá pasado?'. Y veo que el de la entrada me llama. 'Luis está en la pileta, tuvo un infarto y lo están reanimando', me dijo. Mi marido estaba tirado en el borde la pileta, de color azul, todo hinchado. Estaban con el desfibrilador.