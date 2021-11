"Cuesta tanto tener algo", el testimonio de la víctima del robo de un Fiat Duna

"Es algo muy triste y doloroso. Estoy rogando que aparezca porque cuesta tanto tener algo hoy en día", afirmó en Compacto 13 Luz Fernández, víctima del robo de su auto Fiat Duna. En la mañana de este lunes, la damnificada se sorprendido cuando descubrió que de la puerta de su casa le habían ‘desaparecido’ su auto, en el interior del Barrio Camus, Rivadavia.

Según precisó Fernández, el robo ocurrió "en la madrugada, debe haber sido entre la 1 y las 6 de la mañana". "Me di cuenta cuando salí a llevar a mi nena a la escuela", expresó la damnificada. Su auto color blanco había quedado estacionado en la calle Valenzuela Varas, justo en la puerta de la casa. La mujer contó que al vehículo "siempre lo metemos en la cochera", pero el domingo "mi marido lo dejó en la puerta", se lamentó.

"Hice la denuncia en la Policía y estamos esperando, rogando que aparezca porque cuesta tanto tener algo y que te lo saquen así de las manos es un horror", expresó Fernández. Las horas corren y la familia todavía no tienen novedades de su auto por lo que la preocupación crece, temiendo lo peor. "Quiero que se difunda esto porque no puede ser la inseguridad que tenemos, no puede ser que te lo saquen así de la nada", cerró.

Además del personal policial de la Comisaría 13ra, seccional donde se denunció el hecho, intervienen efectivos de la Brigada de Investigaciones Norte y Sur de la provincia. Según contó la víctima del robo, desde la Fuerza le comentaron que "están robando este tipo de autos últimamente".